Mattel et Hasbro prévoient un ralentissement des ventes pendant les fêtes

Mattel et Hasbro prévoient un ralentissement des ventes pendant les fêtes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Mattel et Hasbro se préparent à un ralentissement des ventes de jouets à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, les consommateurs réduisant leurs dépenses non essentielles face à l'inflation. Hasbro, fabricant du Monopoly, a dit s'attendre à une chute de 13 à 15% de son chiffre d'affaires pour l'année, alors qu'il tablait auparavant sur une baisse de 3% à 6%. Ses résultats du troisième trimestre ont également manqué les attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 1,50 milliard de dollars, contre 1,64 milliard attendu par les analyses. Les revenus de sa principale activité, dans les jouets, ont plongé de 18%. L'action perdait 12% avant l'ouverture de Wall Street. Le titre Mattel a lui aussi reculé de 10%, le groupe ayant averti qu'il s'attendait à un ralentissement de la demande avant les fêtes, même si les résultats du troisième trimestre ont bénéficié du succès du film "Barbie". Mattel prévoit 125 millions de dollars (environ 119 millions d'euros) de recettes grâce au film sur l'année entière. "Nous évoluons dans un environnement macroéconomique difficile, avec une volatilité accrue qui pourrait avoir un impact sur la demande des consommateurs", a toutefois prévenu le directeur financier de Mattel Anthony DiSilvestro lors d'une conférence téléphonique. La demande dans l'industrie du jouet a baissé depuis le pic lié à la pandémie de Covid-19, les consommateurs renonçant aux dépenses de loisirs dans leur arbitrage face à la hausse des prix. (Reportage de Savyata Mishra à Bangalore, version française Stéphanie Hamel, édité par Jean-Stéphane Brosse)