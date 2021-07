Matej Mohoric remporte la 19ème étape du Tour de France en solitaire

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour la troisième étape la plus longue entre Mourenx et Libourne (207km), on s'attendait à un sprint massif au cours duquel Mark Cavendish aurait le statut de favori. Mais la course s'est emballée très tôt et les deux chutes dans les premiers kilomètres ont favorisé l'échappée. Ainsi, un groupe de six coureurs a pris les devants. Rejoints plus tard par 14 autres prétendants à la victoire, le nouveau groupe s'est aminci au fil des kilomètres et des attaques. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) en a profité pour passer à l'offensive à 25 km de l'arrivée. Trop fort pour ses ex-compagnons de fuite, le Slovène a réalisé un nouveau numéro en solitaire pour lever les bras à l'arrivée avec près d'une minute d'avance sur Christophe Laporte (Cofidis). C'est son deuxième succès sur cette Grande Boucle 2021. Le peloton a quant à lui passer une journée très tranquille et a terminé à plus de 20 minutes du vainqueur. Aucun changement n'est à signaler en ce qui concerne le classement général ou bien même les autres maillots distinctifs.