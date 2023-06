Marylise Léon succède à Laurent Berger à la tête de la CFDT

PARIS, 21 juin (Reuters) - Marylise Léon a été élue mercredi, comme prévu, au poste de secrétaire générale de la CFDT en remplacement de Laurent Berger, une succession qui annonce une transition en douceur à la tête du syndicat réformiste, le premier de France. La nomination à l'unanimité de la syndicaliste de 46 ans, issue de la fédération de la Chimie et de l'Energie, a été officialisée lors d'un rassemblement de l'organisation au Zénith de Paris. Dimanche sur France Inter, Laurent Berger a salué l'arrivée de Marylise Léon, qui occupait jusqu'ici le poste d'adjointe. Elle sera "une très grande secrétaire générale de la CFDT", a dit celui qui était aux manettes depuis plus de dix ans. "Il n'y aura "pas de changement de ligne, mais elle fera son style". Diplômée de chimie, Marylise Léon s'est beaucoup intéressée à des questions comme les conditions de travail, la sécurité, les risques technologiques et la protection de l'environnement. Elle a notamment travaillé aux conséquences de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, en septembre 2001. Sous la houlette de Laurent Berger, la CFDT a ravi à la CGT la place de premier syndicat de France et revendique aujourd'hui 650.000 adhérents, dont 45.000 ayant rejoint l'organisation récemment. Avant de partir, Laurent Berger a dit sa satisfaction d'avoir mené le combat intersyndical contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, qui a fait adopter le texte malgré l'opposition de la rue. "Ces six derniers mois, je ne suis pas mécontent d'avoir montré que le syndicalisme est de retour", a-t-il dit sur France Inter, parlant de "défaite productive." Les partenaires sociaux ont été mis au défi par Emmanuel Macron de bâtir un agenda social pour travailler ensemble sur des sujets comme l'emploi des seniors, les salaires et les conditions de travail. Sophie Binet a accédé à la tête de la CGT il y a quelques semaines en remplacement de Philippe Martinez. Le Medef, principale organisation patronale, va aussi changer de leader lors d'un scrutin prévu les 5 et 6 juillet pour désigner un successeur à Geoffroy Roux de Bézieux. "La phrase de Laurent c'est 'changement de casting mais pas de changement de ligne'. Je pense que ce sera la même chose au Medef", a déclaré ce dernier lors d'une conférence de presse mardi au siège du Medef. Geoffroy Roux de Bézieux a dit avoir eu Marylise Léon au téléphone "très récemment pour préparer l'agenda social" "Donc il n'y a pas de rupture", a-t-il dit. "Le Medef et la CFDT ont réussi à retravailler ensemble assez bien ces dernières années." (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)