Martin et Worthington écrivent l'histoire

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

La première édition du tournoi olympique de BMX freestyle park a couronné ses deux premiers champions olympiques. Chez les hommes, l'Australien Logan Martin (93.30) a surclassé le Vénézuélien Daniel Dhers (92.05) et le Britannique Declan Brooks (90.80). Quatrième à l'issue de la première manche, le champion d'Europe et champion de France Anthony Jeanjean a vu ses espoirs de médailles se volatiliser après une chute sur sa deuxième manche qui ne lui a permis que de prendre la 7e place (78.20). Dans le tournoi féminin, la triple championne du Monde Hannah Roberts se voyait certainement déjà sur la plus haute marche du podium après ses deux passages (96.10). C'était sans compter sur la jeune britannique Charlotte Worthington qui a placé pour la première fois dans l'histoire du BMX freestyle féminin un 360 backflip. La rideuse de 25 ans a terminé son run sur un frontflip pour signer un score impressionant de 97.50 et décrocher l'or.