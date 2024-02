Marriott: Le ralentissement de la demande aux USA pèse sur les respectives de bénéfice

(Reuters) - L'opérateur hôtelier Marriott International a annoncé mardi prévoir un bénéfice pour 2024 inférieur aux attentes de Wall Street, alors que le revenu par chambre aux États-Unis se normalise après avoir bondi après la pandémie. La demande et les coûts des voyages aux États-Unis retombent à des niveaux normaux, après avoir grimpé avec la reprise post-COVID. Les voyagistes s'attendent désormais à ce que les marchés internationaux comme la Chine soutiennent l'activité en 2024. Marriott prévoit un bénéfice pour l'année 2024 compris entre 9,18 et 9,52 dollars par action, alors que les analystes s'attendaient à 9,69 dollars par action, selon des données de LSEG. Le titre perdait 1,7% dans les échanges avant-Bourse à Wall Street. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) de Marriott, un indicateur très surveillé de la performance des hôtels, a augmenté de 7,2% en glissement annuel au quatrième trimestre, stimulé par des prix et des niveaux d'occupation plus élevés en Chine. Sur l'ensemble de l'année, le RevPAR a augmenté de 14,9% par rapport à 2022. "Avec la normalisation de la croissance du RevPAR dans le monde entier, nous prévoyons une augmentation du RevPAR de 3% à 5%" en 2024, a déclaré le directeur général Anthony Capuano. Marriott a fait état d'un bénéfice ajusté de 3,57 dollars par action au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes à 2,12 dollars par action. Le propriétaire du Ritz-Carlton a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 6,1 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux prévisions à 6,2 milliards de dollars. (Reportage Aishwarya Jain à Bangalore et de Doyinsola Oladipo à New York, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)