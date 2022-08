Marriott bat les attentes grâce à la reprise du tourisme

NEW YORK (Reuters) - Marriott International Inc a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice au-dessus des attentes au titre du deuxième trimestre, grâce à la reprise du tourisme.

Le groupe hôtelier américain, maison mère de Ritz-Carlton, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,80 dollars par action, tandis que les analystes attendaient en moyenne 1,56 dollar, selon les données Refinitiv.

Le chiffre d'affaires de Marriott au deuxième trimestre a pour sa part augmenté de 70% sur un an pour atteindre 5,34 milliards de dollars, contre les 4,92 milliards de dollars de attendus par les analystes.

Marriott a dit anticiper un bénéfice par action ajusté au-dessus des attentes pour le troisième trimestre.

Le titre gagnait d'environ 2% dans les échanges en avant-Bourse.

(Reportage Doyinsola Oladipo, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)