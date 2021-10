Marquez impérial à Austin, Quartararo maintient Bagnaia à distance

par Martin Schmuda (iDalgo)

Marc Marquez a décroché la 450e victoire pour l'écurie Honda en remportant le Grand Prix des Amériques. L'Espagnol, imperturbable de bout en bout, a devancé Fabio Quartararo (+4''679) et Francesco Bagnaia (+8''547) sur le circuit d'Austin au Texas et a signé sa 58e victoire en MotoGP. Parti en pole position, l'Italien a souffert d'un mauvais départ qui l'a vu lutter en cinquième place pendant la majeure partie de la course. Le pilote Ducati est revenu sur Alex Rins (4e, +11''098) et Jorge Martin (+11''752) pour limiter la casse au classement général. En ayant tenu tous ses opposants à distance, le Français a assuré sa deuxième place pour prendre 52 points d'avance sur son dauphin à trois courses de la fin du championnat. L'autre pilote tricolore, Johann Zarco (Pramac), a chuté après cinq tours et a abandonné.