Maroc : Quatre Français tués dans le séisme

Maroc : Quatre Français tués dans le séisme













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Quatre Français sont morts et 15 autres ont été blessés dans le séisme survenu vendredi soir au Maroc, a indiqué dimanche le ministère français des Affaires étrangères, tandis que l'ambassadeur de France au Maroc a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de quitter Marrakech ou de ne pas s'y rendre. D'après la télévision publique marocaine, le bilan de la catastrophe s'est alourdit à 2.122 morts et plus de 2.400 blessés. Les rescapés peinaient toujours dimanche à trouver de l'eau et de la nourriture, tandis que se poursuivaient les opérations de recherche d'éventuels survivants dans des villages reculés des montagnes de l'Atlas. Nombre d'habitants ont été contraints, ou ont préféré, dormir dehors pour une deuxième nuit consécutive à la suite de ce séisme de magnitude 6,8 qui a provoqué d'importants dégâts à Marrakech, située à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre. Il n'y a toutefois aucune raison de "quitter de manière précipitée" ou de renoncer à ce rendre à Marrakech, ville prisée par les touristes, a déclaré l'ambassadeur de France au Maroc. "Aujourd'hui, la situation à Marrakech est normale", a dit Christophe Lecourtier dans un entretien à BFM TV. "Il n'y a aucune raison de quitter de manière précipitée le séjour qu'on effectue, ou de renoncer dans les prochains jours" au voyage qu'on avait décidé de faire, a-t-il poursuivi, recommandant en revanche d'éviter les zones montagneuses. Le diplomate a indiqué qu'une cellule de crise mise en place vendredi soir par les autorités françaises avait répondu à quelque 4.000 ou 5.000 appels de personnes vivant au Maroc ou ayant de la famille au Maroc. Par ailleurs, alors que le Maroc n'a pas répondu pour l'heure à la proposition d'aide de la France réitérée dans la journée par le président Emmanuel Macron, Christophe Lecourtier a déclaré que "les autorités françaises sont en contact quotidien avec les autorités marocaines". "Le Maroc s'organise, c'est une catastrophe encore récente, il est nécessaire de ne pas être débordé par l'aide, pour pouvoir se concentrer sur le traitement des blessés", a-t-il dit, ajoutant que plus d'une centaine de pays ont proposé leur aide au Maroc et que celui-ci n'avait pas répondu non plus dans l'immédiat aux offres des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite. L'ambassadeur a assuré que "la proposition française est prise en considération, de manière détaillée". "Nous avons toutes les raisons de penser que d'ici quelques heures, ou demain, il sera fait appel à l'aide française de manière à ce qu'elle s'intègre de manière cohérente et organisée au dispositif de sauvetage". En déplacement en Inde pour un sommet du G20, Emmanuel Macron a réitéré la proposition d'aide de la France au Maroc tout en ajoutant qu'il revenait désormais aux autorités marocaines d'en faire la demande. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)