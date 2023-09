Maroc : La Croix-Rouge fait un appel aux dons de 105 millions d'euros

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFCR) a lancé un appel aux dons de 105 millions d'euros pour aider les victimes du séisme qui a frappé le Maroc, a annoncé l'ONG mardi. "Dans cet appel, nous sollicitons 100 millions de francs suisses (105 millions d'euros) pour répondre aux besoins les plus urgents du moment", a déclaré la directrice des opérations de l'IFCR, Caroline Holt, s'adressant à des journalistes à Genève. "Nous devons nous assurer d'éviter une seconde vague de catastrophe", a-t-elle ajouté. (Reportage par Gabrielle Tétrault-Farber; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)