Marks & Spencer publie un bénéfice annuel en recul de 7,8%

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le détaillant britannique de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 7,8% de son bénéfice annuel, la croissance des ventes ayant été contrebalancée par les pressions inflationnistes sur les coûts. Pour l'exercice clos au 1er avril, M&S a atteint un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de 482 millions de livres (544 millions d'euros), supérieur à la prévision moyenne des analystes qui tablaient sur 436 millions de livres, mais inférieur aux 523 millions de livres affichés en 2021/22. Pour l'année 2023-24, M&S prévoit une croissance "modeste" de son chiffre d'affaires. (Reportage James Davey ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)