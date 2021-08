Marks & Spencer grimpe après le relèvement de son objectif annuel de bénéfice

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le détaillant britannique Marks & Spencer (M&S) signe vendredi la plus forte hausse du Stoxx 600 après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, porté par l'appétit des consommateurs pour ses produits alimentaires et ses vêtements en ligne.

À la Bourse de Londres, le titre grimpait de 10,82% à 158,15 pence à 08h20 GMT, au plus haut depuis début juillet, prenant ainsi la tête de l'indice paneuropéen Stoxx 600, en baisse de 0,4% au même moment.

Grand nom de la distribution en Grande-Bretagne, M&S commence à voir son plan de redressement porter ses fruits après des mois de mesures restrictives imposées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Au cours des 19 semaines précédant le 14 août, le chiffre d'affaires de sa division vêtements et maison a bondi de 92,2% sur un an et reculé de 2,6% seulement par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise sanitaire.

Les revenus issus de l'alimentaire ont augmenté de 10,8% comparés à la même période de 2020 et de 9,6% par rapport à 2019, soutenus par les réductions de coûts mises en place pour contrer l'inflation et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

"En supposant qu'il n'y ait plus de restrictions liées au COVID-19 dans le commerce, nous prévoyons à ce stade précoce que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'année sera supérieur au meilleur scénario de nos prévisions précédentes (établies) entre 300 et 350 millions de livres (entre 350 et 408 millions d'euros)", a indiqué le groupe dans un communiqué.

(Reportage Kate Holton, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)