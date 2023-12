Mark Zuckerberg officialise l'arrivée en France de Threads, le concurrent de X

PARIS, 14 décembre (Reuters) - Mark Zuckerberg a officialisé le lancement en France et dans plusieurs pays d'Europe de Threads, application concurrente de X, dans un message publié jeudi sur la plateforme développée par Meta . "Aujourd'hui, nous ouvrons Threads à de nouveaux pays en Europe. Bienvenue à tous", a écrit le directeur général de Meta sur Threads. Lancé en juillet dernier dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, Threads a connu un succès fulgurant, atteignant les 100 millions d'utilisateurs lors de la première semaine de son lancement. Dès le lendemain du lancement, Twitter (désormais X) avait menacé d'engager des poursuites contre Meta Platforms. Threads ressemble quelque peu à Twitter, tout comme les nombreux autres sites de réseaux sociaux qui ont vu le jour ces derniers mois. Il permet de publier des messages d'une longueur maximale de 500 caractères et d'inclure des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes. Twitter revendiquait près de 240 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables, selon un communiqué publié l'an dernier par le groupe. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)