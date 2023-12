Mario Draghi "pas intéressé" par la présidence de la Commission européenne

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Mario Draghi n'est pas intéressé par le poste de président de la Commission européenne, a déclaré vendredi une source proche de l'ancien chef de la Banque centrale européenne (BCE), en réponse à une information de presse selon laquelle Emmanuel Macron tente de convaincre d'autres dirigeants européens du bien-fondé de sa candidature. Selon le quotidien italien La Repubblica, qui s'appuie sur des sources diplomatiques à Paris et Bruxelles, Emmanuel Macron a approché de manière informelle le chancelier allemand Olaf Scholz sur la candidature de Mario Draghi, qui aurait aussi le soutien de Joe Biden, selon le quotidien transalpin. Contacté, l'Elysée a répondu qu'il n'avait pas de commentaire à faire et Mario Draghi n'était pas joignable dans l'immédiat. L'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le mandat arrive à son terme l'an prochain, est pressentie pour devenir secrétaire générale de l'Otan, poste vacant au printemps prochain, selon le journal italien. Mario Draghi, ancien président du Conseil italien, a été chargé en septembre par Ursula von der Leyen de bâtir un plan pour revitaliser la compétitivité économique de l'Union européenne face au défi de la transition énergétique. (Reportage Claudia Cristoferi; version française Zhifan Liu et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)