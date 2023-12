Marine Le Pen sera jugée en procès dans l'affaire des assistants parlementaires

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Marine Le Pen est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires Front national (FN), devenu depuis Rassemblement national (RN), a annoncé vendredi le parquet de Paris. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale et 28 autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. Outre Marine Le Pen, son père, le fondateur du FN Jean-Marie Le Pen, le conseiller régional d'Ile-de-France Wallerand de Saint-Just et le Rassemblement national figurent parmi les personnes concernées par cette procédure, a précisé le parquet. Une audience dite de mise en état est fixée le 27 mars 2024 et l'audience de fond est prévue au cours des mois d'octobre et de novembre 2024, précise le parquet de Paris. La procédure judiciaire a été ouverte à la suite d'un signalement du Parlement européen en 2015 sur la situation de plusieurs eurodéputés et assistants parlementaires du Front national entre 2014 et 2016. Le Parlement s'interrogeait sur le rôle des assistants parlementaires censés travailler à temps plein pour leur député européen de rattachement mais qui occupaient des fonctions d'importance dans l'organigramme du FN. Une information judiciaire a ensuite été ouverte en décembre 2016, sous les qualifications initiales d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux et de travail dissimulé commis entre 2010 et 2016. "Marine Le Pen n'a commis aucune infraction, ni irrégularité dans l'emploi de ses assistants parlementaires, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française et des principes constitutionnels", a déclaré auprès de Reuters un porte-parole du RN. "Le procès amené à se tenir sera enfin l'occasion pour nous de nous défendre sur le fond et de faire valoir ces arguments de bon sens." (Reportage Elizabeth Pineau et Piotr Lipinski, rédigé par Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)