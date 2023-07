Marina et Pier Silvio Berlusconi vont contrôler Fininvest

MILAN, 6 juillet (Reuters) - Les enfants aînés de l'ancien homme d'affaires et président du Conseil italien Silvio Berlusconi détiendront conjointement une participation majoritaire dans la holding familiale Fininvest, a-t-on appris jeudi de source au fait du dossier. Marina et Pier Silvio Berlusconi, qui occupent tous deux des postes de direction dans l'entreprise familiale, détiendront une participation conjointe de 53%, a précisé la source, confirmant une information de l'agence de presse italienne ANSA après l'ouverture du testament d'"Il Cavaliere". Marina préside Fininvest tandis que Pier Silvio dirige le groupe télévisuel privé MFE-MediaForEurope (Mediaset), pièce centrale de l'empire familial de Silvio Berlusconi, décédé le 12 juin à Milan à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie et d'une infection pulmonaire. Les cinq enfants Berlusconi avaient auparavant fait savoir dans un communiqué qu'aucun actionnaire n'exercerait désormais un contrôle total de Fininvest à titre individuel, comme cela avait été le cas de leur père. Selon ANSA, Silvio Berlusconi a par ailleurs légué 100 millions d'euros à sa compagne Marta Fascina, 33 ans, avec laquelle il n'était pas marié, et une somme similaire à son frère Paolo. La loi italienne stipule que les enfants d'une personne décédée héritent des deux-tiers de son héritage à parts égales, le tiers restant pouvant être distribué selon le bon vouloir du testateur. (Reportage d'Elvira Pollina, rédigé par Federico Maccioni, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)