Marco Odermatt domine le Super-G !

Marco Odermatt domine le Super-G !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Marco Odermatt sans concurrence. Le Suisse a écrasé ses adversaires lors Super-G de Bormio vendredi pour s'offrir un 28e succès en Coupe du monde. Sur un tracé facile, le skieur de 26 ans a une nouvelle fois fait parler son talent pour terminer avec près d'une seconde d'avance sur son dauphin, l'Autrichien Raphael Haaser (+0"98). Il s'offre sa quatrième victoire de l'hiver, sa première en Super-G. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (+1"31) complète le podium. Vainqueur surprise lors de la descente jeudi, Cyprien Sarrazin est parti à la faute. De leur côté, Nils Allegre et Alexis Pinturault terminent respectivement à la sixième et à la neuvième place.