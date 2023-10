Marchés : Les rendements américains s'envolent après le "choc" sur l'emploi !

Marchés : Les rendements américains s'envolent après le "choc" sur l'emploi !













PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les rendements des obligations souveraines des Etats-Unis grimpent vendredi après la publication du rapport officiel sur l'emploi montrant des créations de postes bien supérieures aux attentes en septembre, ce qui alimente les anticipations de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. A 13h05 GMT, le taux des Treasuries à dix ans s'envole de 14 points de base, à 4,8556%, après avoir atteint plus tôt un pic depuis 2007 à 4,887%. Le rendement à échéance 30 ans bondit de 13 points de base, à 5,0182%, au plus haut également depuis 16 ans. Le taux des emprunts à deux ans avance pour sa part de sept points de base, à 5,096%. "La publication des chiffres de l'emploi américain de septembre est un véritable choc. Non pas que la vigueur de l'emploi aux Etats-Unis soit une surprise, mais c'est la réaccélération qui en est une", observe dans note John Plassard, stratège chez Mirabaud. Le rapport fait état de 336.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne seulement 170.000. Leurs estimations s'échelonnaient de 90.000 à 256.000. Le chiffre d'août a en outre été révisé à la hausse, à 227.000 au lieu de 187.000 annoncé en première estimation. "Le résultat consolide la preuve que le marché du travail reste serré par rapport aux normes historiques, ce qui augmente la marge de manoeuvre de la Réserve fédérale pour laisser les coûts d'emprunt à des niveaux restrictifs pendant une période prolongée", ajoute John Plassard. Selon Neil Wilson, stratège chez Finalto, les marchés estiment désormais à 32% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion le 1er novembre, contre 23% avant la publication de la statistique. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)