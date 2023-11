Marche pro-palestinienne à Londres, police et extrême droite s'affrontent

Marche pro-palestinienne à Londres, police et extrême droite s'affrontent













Crédit photo © Reuters

par Hannah McKay et Natalie Thomas LONDRES (Reuters) - Une grande marche pro-palestinienne a débuté à Londres samedi, après des échauffourées entre des manifestants d'extrême droite et la police, qui a lancé une opération d'envergure pour éviter des affrontements. La marche, qui devrait attirer des centaines de milliers de personnes, a également entraîné des contre-manifestations de groupes d'extrême droite dans la capitale, en ce jour de commémoration des vétérans de la guerre. La police métropolitaine de Londres a déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter) qu'elle avait été confrontée à des agressions de la part de contre-manifestants venus en "nombre significatif", ajoutant qu'elle ne les laisserait pas affronter le rassemblement pro-palestinien. "Nous utiliserons tous les pouvoirs et toutes les tactiques à notre disposition pour empêcher que cela ne se produise", a déclaré la police. La "Marche nationale pour la Palestine" est la dernière d'une série de manifestations organisées dans la capitale britannique afin de soutenir les Palestiniens et appeler à un cessez-le-feu dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Des ministres avaient demandé l'annulation de la marche de samedi parce qu'elle coïncidait avec le jour de l'armistice, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et commémore les personnes tuées lors d'actions militaires. Ben Jamal, l'un des organisateurs de la Campagne de solidarité avec la Palestine (CSP), a déclaré à Reuters que jusqu'à un million de personnes pourraient participer au rassemblement. Il a précisé que celui-ci serait pacifique, mais a reconnu que la situation était "très tendue". Alors qu'ils se rassemblaient au départ de la marche, on pouvait entendre les manifestants pro-palestiniens scander "de la rivière à la mer, la Palestine sera libre", un cri de ralliement que de nombreux Juifs considèrent comme antisémite et comme un appel à l'éradication d'Israël. Les échauffourées entre la police et des militants d'extrême droite ont eu lieu près du monument aux morts du Cénotaphe, plus tôt dans la journée de samedi, où certains des contre-manifestants ont scandé "nous voulons retrouver notre pays". Des membres de groupes d'extrême droite ont ensuite lancé des bouteilles sur la police lors d'un autre incident dans le quartier chinois, à environ un kilomètre au nord du monument aux morts, selon la police. La police a déclaré que près de 2.000 agents seraient mobilisés pour assurer le maintien de l'ordre et qu'une présence policière 24 heures sur 24, sans précédent, était en place au Cénotaphe depuis jeudi. Le commissaire adjoint, Laurence Taylor, a déclaré vendredi que la journée de samedi serait "difficile et tendue". Le Premier ministre Rishi Sunak a critiqué le rassemblement pro-palestinien organisé le jour de l'Armistice, le qualifiant d'irrespectueux. Bien que les précédentes marches de la CSP aient été généralement pacifiques, il y a eu plus de 100 arrestations pour des délits tels que le soutien au Hamas - qui est interdit en Grande-Bretagne en tant qu'organisation terroriste - ou la détention de pancartes avec des slogans offensants. Depuis l'assaut du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, les gouvernements occidentaux et de nombreux citoyens ont manifesté leur soutien et leur sympathie à l'égard d'Israël. Mais la réponse militaire israélienne a également suscité la colère, avec des manifestations hebdomadaires à Londres pour demander un cessez-le-feu. La ministre de l'intérieur Suella Braverman, chargée du maintien de l'ordre, a suscité la controverse en qualifiant les manifestants de "marcheurs de la haine", et Rishi Sunak a subi des pressions de la part de son propre camp pour qu'il la limoge après qu'elle a accusé la police de faire deux poids, deux mesures dans le traitement des "foules pro-palestiniennes". Samedi, le premier ministre écossais, Humza Yousaf, a demandé sa démission, lui reprochant d'avoir renforcé les manifestants d'extrême droite. "Elle a passé sa semaine à attiser les flammes de la division", a-t-il déclaré sur X. (Reportage Michael Holden, Hannah McKay, Hollie Adams, Ben Makori, Will Russell et Natalie Thomas, reportage complémentaire de Sarah Young, version française Benjamin Mallet)