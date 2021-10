Marc Marquez intraitable lors des essais libres

par Adrien Verger (iDalgo)

Le Grand Prix de Moto des Amériques, c’est ce week-end avec des essais libres qui se sont déroulés ce vendredi à Austin. Et le plus rapide se nomme Marc Marquez, auteur des meilleurs tours lors des deux séances. Ce vendredi matin, sur un circuit mouillé, l’Espagnol a pris les devants d’entrée, répondant à Jack Miller après seulement 45 secondes de roulage. Seul pilote à descendre sous les 2'15''872, Marquez n’a pas traîné non plus lors de la deuxième séance avec un temps canon de 2’04’’164. Il devance Jack Miller de 15 millièmes de seconde et le Français Fabio Quartararo de 2 dixièmes. Les qualifications sont prévues demain à 21h10.