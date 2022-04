Marathon de Paris : victoire de Gelmisa, record de France pour Amdouni

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Sur cette édition 2022 du Marathon de Paris, l'issue de la course a mis du temps à se décanter chez les hommes. À partir du 33e kilomètre, sur la montée du boulevard Suchet, l'Ethiopien Seifu Tura a commencé à faire le ménage et fait exploser le peloton. Seul son compatriote Deso Gelmisa est parvenu à suivre sa foulée. Comme souvent sur le bitume parisien, la victoire s'est donc jouée entre coureurs d'Afrique de l'Est. Et c'est au sprint que Deso Gelmisa, sixième l'an passé à Paris, s'est adjugé sa première victoire sur un grand marathon, en 2h05"07. Sur la troisième marche du podium, le Français Morhad Amdouni a signé une très belle performance. Pour son troisième essai sur la distance, il a amélioré de plus d'une minute le record de France, détenu depuis 2003 par Benoît Zwierzchiewski en 2h06"36. Au terme d'une course parfaitement maîtrisée, le sociétaire du Val d'Europe athlétisme a bouclé les 42,195 kilomètres en 2h05"22. Chez les femmes, la Kenyane Judith Jeptum a été impériale. Sans rivale dans les derniers kilomètres, elle a terminé le marathon avec un chrono record à Paris de 2h19''48, battant ainsi l'ancienne marque de sa compatriote Purity Rionoripo en 2017 de 2h20'55.