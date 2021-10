Marathon de Paris : Rotich et Memuye vainqueurs

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Elisha Rotich rentre dans l'histoire du marathon de Paris en établissant un nouveau record lors de la 44e édition de cette épreuve ! Le Kényan établit une nouvelle marque en 2 h 04 et 23 secondes contre 2 h 05 et 4 secondes pour l'ancien meilleur temps établit en 2014 par Bekele ! Chez les hommes, Yohan Durand termine premier Français avec un chrono de 2 h 09 et 21 secondes et se classe 15e !

Chez les femmes, l'Ethiopie est à la fête avec un quadruplé ! Et c'est Tigist Memuye qui remporte cette édition en un chrono de 2 h 26 et 12 secondes juste devant sa compatriote Yendnesh Dinkesa en 2 h 26 et 15 secondes. La victoire entre les deux prétendantes s'est jouée dans le dernier kilomètre !

À noter que dans la catégorie handisport c'est un Français qui gagne cette épreuve en la personne de Julien Casoli !