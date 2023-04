Manoeuvres sous-marines Corée du Sud-USA-Japon face aux menaces nord-coréennes

SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon débutent ce lundi des exercices anti-sous-marins avec l'objectif de mieux contrer les capacités nucléaires et balistiques croissantes de la Corée du Nord, a fait savoir le ministère sud-coréen de la Défense, précisant que les manoeuvres allaient durer deux jours. Ces exercices trilatéraux vont être menés dans les eaux internationales au large de l'île de Jeju, au sud de la Corée du Sud, et concerneront notamment un groupe de bâtiments de la marine américaine guidé par le porte-avions USS Nimitz, arrivé la semaine dernière au port de Busan, dans le sud-est du pays. Ils interviennent après que la Corée du Nord a dévoilé la semaine dernière de nouvelles têtes nucléaires de taille réduite et vanté ce qu'elle a présenté comme des drones d'attaque sous-marins à capacité nucléaire. Séoul, Washington et Tokyo avaient déjà organisé des manoeuvres sous-marines conjointes en septembre dernier, une première en cinq ans, sur fond de regain des tensions dans la péninsule coréenne avec les tests de missiles à répétition effectués par Pyongyang. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)