Manoeuvre "agressive" d'un chasseur chinois près d'un avion US

WASHINGTON, 30 mai (Reuters) - Un avion de chasse chinois a mené une manoeuvre "inutilement agressive" près d'un appareil militaire américain dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale, a déclaré mardi le département américain de la Défense. Le commandement militaire américain dans la région Indo-Pacifique a indiqué dans un communiqué que la manoeuvre en question a été effectuée la semaine dernière par un chasseur chinois J-16, forçant un appareil RC-135 américain à traverser sa turbulence de sillage. Les Etats-Unis vont continuer d'opérer de manière sûre et responsable par voie aérienne et maritime partout où le droit international les y autorise, est-il ajouté dans le communiqué. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de l'ambassade de Chine à Washington. Par le passé, Pékin a estimé que l'envoi par Washington de navires et avions en mer de Chine méridionale n'était pas propice à la paix. Des interceptions de ce type se produisent de temps à autre. En décembre dernier, un avion militaire chinois s'est approché à trois mètres d'un appareil de l'armée américaine, forçant celui-ci à une manoeuvre d'urgence pour éviter une collision dans l'espace aérien international. (Reportage Idrees Ali; version française Jean Terzian)