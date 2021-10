Manita pour Liverpool !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Un après-midi parfait pour Liverpool avec une victoire 5 buts à 0 à domicile contre Watford !

Les « Reds » peuvent remercier Mo Salah et Roberto Firmino tous les deux auteurs d’un match énorme !

Sadio Mané a d’abord ouvert le score dès la 9e minute sur une magnifique ouverture de Salah avant que Firmino ne fasse le break (37’) !

En seconde période, bis répétita avec une nouvelle réalisation de Firmino (52’), quelques minutes avant que le Brésilien ne se transforme en passeur pour Mo Salah auteur d’un but extraordinaire en slalomant dans la défense de Watford (54’)

Et enfin, Firmino conclut le festival avec une nouvelle réalisation en fin de match (91’). Au total, 3 buts et une passe décisive pour l’attaquant brésilien ! Au classement, les hommes de Jurgen Klopp prennent provisoirement la tête !