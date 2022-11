Manifestations dans une usine produisant des iPhones à Zhengzhou

SHANGHAI, 23 novembre (Reuters) - Des personnes brandissant des bâtons ont brisé des caméras de vidéosurveillance et des fenêtres dans une usine Foxconn sous contrat avec Apple située dans la ville chinoise de Zhengzhou, selon des vidéos diffusées mercredi sur les réseaux sociaux.

Des centaines de travailleurs se sont rassemblés à l'usine pour protester, certains scandant "donnez-nous notre paie". Ils étaient entourés de personnes revêtues de combinaisons de protection, dont certaines tenaient des matraques.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'authenticité des vidéos.

L'usine Foxconn située à Zhengzhou est sous le coup de mesures de restrictions strictes imposées pour lutter contre la résurgence de l'épidémie de COVID-19. De nombreux employés ont fui l'établissement, malgré les avantages promis par Foxconn pour les inciter à rester.

Plusieurs personnes ont expliqué qu'elles protestaient après avoir été informées cette semaine qu'elles ne recevraient pas les primes promises dans les délais prévus.

"Foxconn ne traite jamais les êtres humains comme des êtres humains", dit une personne dans une vidéo.

Deux sources au fait du dossier ont déclaré qu'il y avait des manifestations sur le site de Zhengzhou, sans donner plus de détails.

Ni Foxconn ni Apple n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'usine de Zhengzhou est l'une des plus grandes usines de fabrication d'iPhone et compte plus de 200.000 employés.