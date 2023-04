Manifestations dans le Tarn ce week-end contre un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse

PARIS, 21 avril (Reuters) - Des centaines de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn pour protester contre la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse, laissant craindre des violences du type de celles qui ont récemment émaillé la contestation contre des réserves d'eau dans les Deux-Sèvres. Parmi les associations et partis politiques ayant appelé à se mobiliser figurent Extinction Rebellion, Greenpeace France, La France insoumise, la Confédération paysanne, Attac et Les soulèvements de la Terre. Le gouvernement a demandé la dissolution de cette dernière organisation après les violences du mois dernier contre la construction de bassins de rétention d'eau puisée dans les nappes phréatiques à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Invité de Franceinfo vendredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a souligné que, "contrairement à Sainte-Soline", la manifestation prévue ce week-end à Saix (Tarn) était "autorisée". "Nous n'avons pas de renseignements qui nous démontrent que dans le Tarn, les gens ont une envie absolue de violence, ce qui était évidemment le cas à Sainte-Soline", a-t-il dit, évoquant l'éventuelle présence d'une "centaine d'individus radicaux". "S'ils devaient être violents, nous interviendrons", a-t-il dit. D'une longueur de 57 kilomètres, l'autoroute entre Castres et Toulouse ferait gagner entre 20 et 40 minutes de trajet selon les estimations, et diminuerait le trafic sur une route nationale qui traverse des villages. Les travaux ont commencé pour mettre en oeuvre ce projet, qui date de 2006. Ses opposants reprochent notamment l'abattage de quelque 2.500 arbres et la disparition d'une zone d'humidification. "Malgré la catastrophe environnementale amorcée, les décideurs de la planète s'entêtent à accélérer la réalisation de grands projets nuisibles, inutiles et imposés", écrivent-ils dans une tribune diffusée sur internet, où ils dénoncent "le bétonnage" et "la promotion de modes de transports polluants." "Pour chaque arbre ou arbuste impacté, nous en replanterons cinq", leur répond dans Le Parisien le directeur général du concessionnaire Atosca, Martial Gerlinger, qui promet aussi la mise à disposition d'aires de co-voiturage et de bornes de recharge pour les voitures électriques. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Tangi Salaün)