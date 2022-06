Manifestations à Madrid contre le sommet de l'Otan de mardi et mercredi

par Elena Rodriguez et Michael Francis Gore

MADRID, 26 juin (Reuters) - Des milliers de personnes ont défilé dimanche à Madrid contre le sommet de l'Otan qui se tiendra dans la capitale espagnole mardi et mercredi prochain dans un contexte marqué par la guerre conduite en Ukraine par la Russie.

L'Alliance atlantique devrait examiner la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, à laquelle s'oppose la Turquie qui acccuse les deux pays de soutenir les opposants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan.

"Des chars oui, mais de la bière avec des tapas", ont scandé des manifestants dont certains affirmaient que l'augmentation des dépenses de défense en Europe préconisée par l'Otan constituait une menace pour la paix.

"J'en ai assez (de) cette histoire d'armes et de tuer. La solution qu'ils proposent, c'est plus d'armes et de guerres et c'est toujours nous qui payons. Alors, pas d'Otan, pas de bases (de l'armée), laissez les Américains partir et laissez-nous tranquilles, sans guerres et sans armes", a déclaré à Reuters Concha Hoyos, une retraitée madrilène

Les organisateurs ont affirmé que 5.000 personnes avaient rejoint la marche, mais les autorités de Madrid ont estimé leur nombre à 2.200. (Avec Graham Keeley; version française Nicolas Delame)