Manifestation après des autodafés du Coran en Suède et au Danemark

BAGDAD (Reuters) - Des milliers d'Irakiens sont descendus samedi dans les rues de Bagdad pour protester contre des autodafés du Coran organisés en Suède et au Danemark. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, a estimé samedi que les personnes ayant brûlé le Coran méritaient le "châtiment le plus sévère" et que la Suède, en les défendant, se dirigeait vers une "guerre" contre les musulmans. De nombreux pays musulmans se sont élevés contre les "insultes au Coran" qui se sont déroulées cette semaine en Suède et au Danemark, où les autodafés du Coran sont autorisés, la liberté d'expression étant protégée par la loi. Les manifestants se sont rassemblés dans le centre de Bagdad, où un important dispositif de sécurité a été déployé. Les ponts menant à la zone verte de la capitale irakienne, où sont situées de nombreuses ambassades, ont été fermés après que les forces de sécurité irakiennes ont repoussé une tentative de manifestation devant l'ambassade du Danemark tôt samedi. Cet incident s'est produit deux jours après que des manifestants ont pris d'assaut et incendié l'ambassade de Suède pour protester contre un projet d'autodafé du Coran à Stockholm. Le gouvernement irakien a condamné l'attaque de l'ambassade de Suède, mais a également expulsé l'ambassadrice suédoise. Un homme a mis le feu vendredi à un livre supposé être le Coran sur une place située en face de l'ambassade d'Irak à Copenhague, au Danemark. L'événement a été retransmis en direct sur la page Facebook d'un groupe qui se fait appeler "Patriotes danois". La vidéo montre le livre en train de brûler dans une barquette en aluminium à côté d'un drapeau irakien au sol. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a condamné sur la chaîne télévisée danoise DR l'autodafé qu'il a qualifié d'acte "stupide" commis par quelques individus. "C'est un acte honteux que d'insulter la religion d'autrui", a-t-il dit. "Cela s'applique à l'autodafé de Corans et d'autres symboles religieux. Cela n'a d'autre but que de provoquer et de créer la division", a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé que brûler des livres religieux n'était pas un crime au Danemark. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dit avoir convoqué vendredi l'ambassadeur du Danemark en signe de protestation. Téhéran a exhorté samedi le Danemark et la Suède à prendre des mesures pour mettre fin aux attaques répétées contre le Coran dans les pays nordiques, affirmant que les musulmans du monde entier s'attendaient à ce que ces actent cessent. "GUERRE CONTRE LE MONDE MUSULMAN" La police suédoise avait autorisé une manifestation jeudi devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, lors de laquelle les organisateurs prévoyaient de brûler un Coran et un drapeau irakien. Finalement, les manifestants ont piétiné et partiellement détruit un livre qu'ils ont présenté comme un Coran, mais ont quitté les lieux au bout d'une heure sans brûler l'ouvrage. L'incident a incité les États du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite et l'Iran, à convoquer les représentants des missions diplomatiques suédoises dans leurs pays en signe de protestation. Ali Khamenei a exigé que la Suède livre "l'auteur de cet acte au système judiciaire des pays islamiques". "Le gouvernement suédois devrait savoir qu'en soutenant le criminel qui brûle le saint Coran, il s'est mis en ordre de bataille pour faire la guerre au monde musulman", a-t-il ensuite tweeté. "L'Iran estime que le gouvernement danois a la responsabilité d'empêcher les insultes au Coran et aux saints de l'islam, ainsi que de poursuivre et de punir les auteurs de ces insultes", a déclaré de son côté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani. L'opinion publique dans le monde musulman attend une "action concrète" de la part du gouvernement danois, a déclaré Nasser Kanaani dans un communiqué cité par les médias d'État. Le ministère danois des Affaires étrangères n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. L'Iran, qui a repoussé l'envoi d'un nouvel ambassadeur en Suède, a également déclaré qu'il n'accepterait pas, en retour, un nouveau représentant diplomatique suédois en raison des attaques contre le Coran. Un porte-parole du gouvernement suédois a indiqué qu'une conversation téléphonique avait eu lieu vendredi entre les ministres suédois et iranien des Affaires étrangères, mais n'a pas souhaité communiquer plus de détails. La présidence irakienne, de son côté, a appelé les organisations internationales et les gouvernements occidentaux à "mettre fin aux incitations et aux pratiques haineuses, quels que soient leurs prétextes". Elle a également mis en garde les Irakiens contre le risque d'un "complot de sédition" visant à montrer que l'Irak n'est pas sûr pour les missions étrangères. (Reportage de Timour Azhari et Haider Kadhim à Bagdad, Louise Rasmussen à Copenhague, Supantha Mukherjee à Stockholm et Hatem Maher au Caire, rédigé par Tom Perry et Timour Azhari; version française Kate Entringer et Camille Raynaud)