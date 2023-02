Manifestation à Madrid pour demander l'interdiction des chiens de chasse

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Plusieurs milliers d'Espagnols ont défilé dimanche dans le centre de Madrid pour protester contre le fait que les chiens de chasse aient été exclus d'un projet de loi sur les droits des animaux. Alors que le texte sera soumis cette semaine au vote du Parlement, le Parti socialiste qui en est à l'origine, soucieux de ménager ses électeurs ruraux, a déposé un amendement de dernière minute pour en exclure les chiens de chasse et les autres animaux utilisés pour la chasse traditionnelle. Cette initiative a provoqué la colère des défenseurs des droits des animaux qui estiment que les chiens de chasse sont exploités. "L'exploitation est un mauvais traitement", a déclaré à Reuters une manifestante, Lara Mena, qui travaille dans un chenil. (Reportage d'Elena Rodriguez et Marco Trujillo, version française Tangi Salaün)