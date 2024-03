Manifestation à Madrid contre la loi d'amnistie sur la Catalogne

MADRID (Reuters) - Des milliers d'Espagnols se sont rassemblés samedi à Madrid en brandissant le drapeau national pour protester contre le projet d'amnistie des séparatistes catalans impliqués dans la tentative de sécession de la région du nord-est de l'Espagne en 2017. La manifestation était organisée à l'appel du Foro Libertad y Alternativa, créé par Alejo Vidal-Quadras, ancien président du Parti populaire catalan et cofondateur du parti d'extrême droite Vox, qu'il a quitté il y a près de dix ans. Des responsables de Vox et du Parti populaire (conservateur) étaient présents. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), au pouvoir, a conclu jeudi un accord avec les deux partis indépendantistes catalans ERC et Junts, ouvrant la voie à l'adoption d'une loi d'amnistie par le Parlement dans le courant du mois. Cette amnistie, accordée en échange du soutien parlementaire des deux formations, couvrirait tous les événements relatifs à la tentative de sécession avortée depuis 2011, dont un vote symbolique en 2014 et le référendum d'indépendance de 2017. (Graham Keeley, Catherine Macdonald, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)