Manifestation à la Statue de la Liberté appelant à un cessez-le-feu à Gaza

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Des centaines de manifestants, dont un grand nombre d'entre eux issus du groupe Jewish Voice For Peace, ont organisé lundi un sit-in devant l'entrée de la Statue de la Liberté, à New York, pour demander un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Sur des vidéos diffusées via les réseaux sociaux, dont des images publiées par le groupe Jewish Voice For Peace lui-même, on peut voir une foule d'activistes scander "Plus jamais", en écho à un chant de rassemblement après l'Holocauste. D'autres manifestants, depuis le piédestal de la statue, ont brandi de larges pancartes sur lesquelles étaient écrits "Cessez-le-feu maintenant !" et "Le monde entier regarde". Jewish Voice For Peace, qui a déjà organisé ces dernières semaines des rassemblements similaires dans la principale gare new-yorkaise et au Capitole de Washington, a indiqué que 500 manifestants étaient présents à la Statue de la Liberté. Le groupe dénonce comme une forme d'apartheid la politique du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens. (Rédigé par Steve Gorman; version française Jean Terzian)