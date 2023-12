Manifestation à Belgrade appelant à l'annulation des résultats des législatives

Crédit photo © Reuters

BELGRADE (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans la capitale serbe Belgrade pour demander l'annulation des résultats des élections législatives et locales organisées une semaine plus tôt, un scrutin que des observateurs internationaux ont dit considérer comme inéquitable. D'après la commission électorale nationale, le parti populiste au pouvoir a remporté 46,72% des suffrages lors des élections législatives anticipées. Une mission d'observation internationale a estimé lundi que le Parti progressiste (SNS) du président Aleksandar Vucic a disposé d'un avantage inéquitable, profitant d'un traitement favorable dans les médias, de l'influence inappropriée du chef de l'Etat et d'irrégularités comme l'achat de votes. Vucic a déclaré que le scrutin a été équitable. La police a fait usage dimanche de gaz lacrymogène pour disperser une foule qui tentait de pénétrer dans la mairie de Belgrade, où siège la commission électorale locale. Certains contestataires ont escaladé le bâtiment et brisé des vitres. D'autres ont jeté des pierres contre le bâtiment. (Reportage Ivana Sekularac; version française Jean Terzian)