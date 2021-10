Manchester United tenu en échec

par Adrien Verger (iDalgo)

La 7e journée de Premier League débutait avec Manchester United - Everton à Old Trafford. Dominateurs en première période, les Red Devils ont ouvert le score peu avant la mi-temps par l’intermédiaire du Français Anthony Martial à la 43e minute de jeu. Mais dans le second acte, Everton a réagi par grâce à Townsend à la 65e. L’équipe visiteuse croyait même prendre l’avantage, mais le but de Yerry Mina se voyait refusé par la Var. 1-1 score final. Décidément, les deux équipes ne se lâchent pas au classement. Manchester United 3e avec 14 points, devance Everton seulement grâce à la différence de but. Les Mancuniens ont un goal average de +8, Everton +5.