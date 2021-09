Manchester United piégé, Salzbourg proche de l’exploit

Crédit photo © Reuters

par Adrien Verger (iDalgo)

Les deux premiers matchs de la saison 2021-2022 de Ligue des Champions se sont achevés et déjà une surprise est à relever. Manchester United, en déplacement aux Young Boys en Suisse, s’est incliné sur le score de deux buts à un avec le but de la victoire pour le club helvète inscrit au bout du temps additionnel. C’était pourtant Manchester United qui avait ouvert la marque par l’intermédiaire de l'inévitable Cristiano Ronaldo dès la 13e minute de jeu. Mais l’expulsion de Wan-Bissaka sur un très vilain geste à l’égard de Martins Pereira relançait totalement le match. Après la pause, le club suisse en profitait grâce à Moumi Ngamaleu (66e) puis Siebatcheu à la 95e minute sur une grosse erreur des Mancuniens. United s’incline donc pour ce premier match de poule. L’autre rencontre ne trouvait pas de vainqueur entre le FC Séville et le Red Bull Salzbourg. Score final : 1-1 avec deux penalties manqués par le club autrichien et un rouge sévillan.