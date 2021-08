Manchester United en feu pour l’ouverture de la saison

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Manchester United peut remercier son duo de choc Bruno Fernandes et Paul Pogba. Les Mancuniens se sont imposés 5 buts à 1 face à Leeds ce samedi pour l'ouverture de la saison.

Le milieu de terrain portugais à d'abord ouvert le score sur une passe somptueuse du Français (30'). Le numéro 18 a réalisé un contrôle exceptionnel au point de penalty puis a trompé Meslier d'une frappe du gauche.

Mais Leeds, ne s'était désorganisé pas et a égalisé juste après la pause d'une frappe puissante d'Ayling qui s'envole en pleine lucarne côté gauche (48').

Puis Leeds s'est effondré. Quatre buts encaissés en seize minutes.

Tout d'abord Greenwood sur une offrande lumineuse de Paul Pogba de plus de 40 mètres. L'Anglais croise sa frappe qui finit dans le petit filet droit du gardien tricolore (52').

Pogba encore lui, qui sert Bruno Fernandes côté droit de la surface, le Portugais ne se fait pas prier et alourdit la marque (54')

Le calvaire continue pour les visiteurs avec Fernandes auteur d'un triplé sur une ouverture splendide de Lindelof sur le côté droit de la surface. Le numéro 18 place le ballon en pleine lucarne (68').

Et si ce n'est pas Fernandes, c'est Pogba encore lui qui côté gauche sert magnifiquement Fred au point de penalty (68') pour enfin conclure cette rencontre.

À noter, la présentation de Raphael Varane en avant match pour les Mancuniens.