Manchester City résiste au Bayern et file en demi-finale

par Antonin Gizolme (iDalgo) Manchester City était une classe au dessus sur cette double confrontation. Humiliés à l'Etihad Stadium à l'aller (3-0), les Bavarois ont été tenus en échec sur leur pelouse (1-1) avec un but de l'inévitable Erling Haaland. Au coup d'envoi, la mission semblait impossible pour Thomas Tuchel et ses hommes, mais les intentions munichoises en première période, symbolisées par un Kingsley Coman dans tous les bons coups et intenable, laissaient planer l'espoir. Incapable de concrétiser ses situations, le Bayern était sauvé par un pénalty envoyé dans les nuages par Haaland (36') mais se faisait sanctionner au retour des vestiaires. Sur un sauvetage d'Ederson, City part en contre, Haaland remise de la tête pour de Bruyne au milieu de terrain ; le Belge lance le Norvégien qui profite de la glissage de Upamecano pour fusiller Sommer (1-0, 57'). L'égalisation de Kimmich sur pénalty en fin de match ne changera rien (1-1, 83') : le Bayern est éliminé. Manchester City de son côté file dans le dernier carré pour la troisième saison de suite et retrouve le Real Madrid pour un remake de la demi-finale de l'an passé, remporté par les Madrilènes (6-5 en cumulé).