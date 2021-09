Manchester City et Liverpool assurent, Everton piégé

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'occasion des seizièmes de finale de l'EFL Cup, Manchester City a étrillé les Wycombe Wanderers (6-1) à l'Etihad Stadium. Après l'ouverture du score surprise des visiteurs par l'intermédiaire d'Hanlan (22'), les Skyblues ont livré un festival offensif : De Bruyne (29'), Mahrez (43') et Foden (45+1') en première période, puis Torres (71'), Mahrez encore (83') et Palmer (88') en deuxième mi-temps. En parallèle, Liverpool a dominé Norwich (3-0) grâce à Origi (50') et un doublé de Minamino (4', 80'). La surprise de la soirée est venue du côté des Queens Park Rangers qui ont éliminé Everton aux tirs au but (2-2, 8-7 tàb). Enfin, Leeds s'est sorti in extremis du piège tendu par Fulham (0-0, 6-5 tàb) et Watford a pris la porte face à Stoke (1-3). Les autres résultats de la soirée : Brentford 7-0 Oldham ; Burnley 4-1 Rochdale ; Preston 4-1 Cheltenham ; Sheffield 2-3 Southampton ; Wigan 0-2 Sunderland.