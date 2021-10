Manchester City assure, United trébuche

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 8e journée de Premier League, 5 matchs se disputaient ce samedi à 16h. Après le succès un peu plus tôt de Liverpool, Manchester City se devait de gagner contre Burnley pour recoller à 1 unité des Reds. C’est chose faite avec cette victoire 2-0, permise par des buts de Silva et De Bruyne. Les Citizens repassent donc 2e, devant Chelsea qui a un match en retard. Burnley est 19e avec 3 points. De son côté, Manchester United s’est incliné à Leicester après pourtant avoir mené au score. Une défaite 4-2. 5e, les Red Devils sont désormais menacés par Brentford et Everton. Après avoir été menés 2-0, les Wolves se sont imposés 3-2 à Aston Villa avec un but de Neves à la 95e. Southampton bat Leeds 1-0, Norwich et Brighton se quitte sur un score nul et vierge.