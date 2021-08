Manchester cale, Tottenham enchaîne

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Manchester United. Après son écrasant succès en ouverture face à Leeds (5 - 1), les "Red Devils" n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1 - 1) sur la pelouse de Southampton. Ce sont même les locaux qui ont ouvert le score par l'intermédaire de Che Adams (30'). Une réalisation finalement accordée à Fred contre son camp. Mais les Mancuniens, ont réagi par l'intermédiaire de Mason Greenwood bien servi par Paul Pogba (54'), mais cela n'a pas été suffisant pour arracher la victoire.

Dans l'autre rencontre, Tottenham s'est imposé sur la pelouse de Wolverhampton, sur la plus petite des marges (1 - 0). Les "Spurs" ont marqué l'unique but de la rencontre sur un penalty de Delle Alli en début de match (9'). Grâce à ce succès, les hommes de Nuno Espirito Santo prennent provisoirement la tête du championnat à égalité de point avec Liverpool. Manchester United est 5e.