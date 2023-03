Malteries Soufflet (InVivo) fait une offre de rachat à l'australien United Malt

(Reuters) - Malteries Soufflet, filiale de la coopérative agricole française InVivo, a annoncé mardi avoir fait une offre indicative non engageante afin d'acquérir l'australien United Malt Group, pour un montant de près d'un milliard de dollars, ce qui ferait de lui le premier producteur mondial de malt. Le rachat de 100% de United Malt permettrait de doubler la taille des activités dans le malt, ingrédient principal dans la fabrication de la bière, a déclaré Thierry Blandinières, président de Malteries Soufflet et directeur général d'InVivo, à Reuters. En 2021, lors du rachat de Malteries Soufflet, InVivo et ses partenaires Crédit Agricole, KKR et Bpifrance dans la filiale s'étaient fixé cinq ans pour atteindre cet objectif. "On a accéléré donc on se retrouve en moins de deux ans à réaliser le plan à cinq ans", a déclaré Thierry Blandinières. Au début de l'année, Malteries Soufflet a signé un accord pour reprendre la malterie belge Malterie du Château, l'un des plus anciens producteurs dans le monde. L'offre de rachat de United Malt, établie à 5 dollars australiens (3,09 euros) par action, représente une prime de 45,3% par rapport au cours de clôture de l'action vendredi. Le cours du groupe australien a grimpé de près de 35% mardi, sa plus forte hausse en une séance. La cotation avait été interrompue lundi. InVivo est par ailleurs actif dans la distribution et est l'actionnaire majoritaire de Teract, qui a signé avec Casino un accord d'exclusivité en vue de créer un nouvel ensemble dans les activités de distribution en France. Thierry Blandinières avait dit à Reuters à cette occasion sa volonté à moyen terme de prendre le contrôle du groupe français de distribution. United Malt est le quatrième producteur commercial de malt au monde à l'attention des brasseurs, distillateurs et entreprises alimentaires. La société possède des usines de transformation au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni ainsi qu'une unité de distribution internationale. (Reportage Harish Sridharan à Bangalore et Sybille de La Hamaide à Paris; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)