Malte va être le premier pays européen à légaliser le cannabis à usage récréatif

LA VALETTE (Reuters) - Malte s'apprête à devenir le premier pays européen à légaliser la culture du cannabis pour la consommation personnelle en usage récréatif, le Parlement devant adopter ce mardi un projet de loi présenté par le gouvernement.

Le Luxembourg a fait une proposition similaire au mois d'octobre mais la loi n'a pas encore été adoptée.

Le texte défendu par le ministre maltais de l'Egalité, Owen Bonnici, permet à chaque adulte résidant à Malte de posséder jusqu'à sept grammes de cannabis et de cultiver jusqu'à quatre plants.

Cette légalisation de l'autoculture et de la consommation privée est présentée par le gouvernement maltais comme un moyen de réguler le commerce du cannabis et de limiter le trafic.

La consommation en public restera en revanche interdite et le fait de fumer un joint devant un enfant sera passible d'une amende comprise entre 300 et 500 euros.

Le projet de loi va être soumis au vote du Parlement à peine plus de deux mois après avoir été rendu public pour couper court aux protestations de l'opposition de droite, d'associations médicales et de l'Eglise, qui auraient souhaité un texte plus contraignant.

Malte, qui a autorisé en 2018 la production de cannabis à but thérapeutique, entend parallèlement se positionner comme un leader européen dans ce secteur.

(Reportage Christopher Scicluna, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)