Malpass quittera la présidence de la Banque mondiale le 30 juin

Malpass quittera la présidence de la Banque mondiale le 30 juin













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Banque mondiale a annoncé mercredi que son président David Malpass quitterait ses fonctions le 30 juin, soit avant la fin de son mandat, l'intéressé indiquant qu'il allait se tourner vers "de nouveaux défis" après plus de quatre ans à ce poste. On ne connaît pas dans l'immédiat les raisons de ce départ prématuré de David Malpass, qui interviendra à moins d'un an de la fin de son mandat de cinq ans. "Ayant obtenu beaucoup de progrès, et après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me lancer de nouveaux défis", a dit David Malpass dans un communiqué. David Malpass est arrivé à la présidence de la Banque mondiale en avril 2019, sur nomination du président américain de l'époque, Donald Trump, dont il fut le principal conseiller en affaires internationales. Des tensions sont apparues à l'automne dernier entre la Maison blanche et David Malpass après que ce dernier a refusé de dire s'il était d'accord avec le consensus scientifique sur le changement climatique. Il a par la suite présenté ses excuses et rappelé que les activités humaines contribuaient au changement climatique. Ce départ va intervenir alors que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pousse pour une réforme de la Banque mondiale afin que celle-ci oeuvre davantage avec ses financements à la lutte contre le réchauffement climatique et d'autres enjeux mondiaux. (Reportage Andrea Shalal et David Lawder; version française Jean Terzian)