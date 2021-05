Mali : Une délégation de la Cédéao se rend à Bamako mardi

Crédit photo © Reuters

par Paul Lorgerie et David Lewis

BAMAKO (Reuters) - Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) est attendue à Bamako mardi, au lendemain de l'arrestation par des membres de l'armée malienne du président, du Premier ministre et du ministre de la Défense du gouvernement intérimaire.

Ces arrestations, qualifiées par les organismes internationaux de "tentative de coup d'État", ont eu lieu quelques heures après que deux membres de l'armée ont perdu leur poste lors d'un remaniement gouvernemental, accentuant le chaos politique dans le pays après le putsch militaire de l'an dernier.

Le président Bah Ndaw, le Premier ministre Moctar Ouane et le ministre de la Défense Souleymane Doucouré ont tous les trois été emmenés sur une base militaire à Kati, en dehors de la capitale Bamako.

Bah Ndaw et Moctar Ouane étaient chargés de superviser une transition de 18 mois vers le retour à un régime civil, après que l'armée a renversé le président Ibrahim Boubacar Keita en août.

Mardi matin, Bamako était calme, les rues étaient presque vides et les gens restaient chez eux. Les vols arrivaient et repartaient normalement depuis la capitale, a observé l'ambassade des Etats-Unis.

Le président et le Premier ministre étaient toujours détenus à Kati, selon Nohoum Togo, porte-parole de la coalition d'opposition M5-Rfp, et une source à Kati.

APPELS A LA LIBÉRATION

La délégation de la Cédéao se rendra à Bamako mardi, a-t-elle indiqué dans un communiqué commun avec l'Union africaine (UA), la mission des Nations unies au Mali (Minusma), l'Union européenne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, sans plus de détails.

La Cédéao avait joué un rôle clé dans la formation d'un gouvernement intérimaire après le coup d'État d'août.

"Les chefs d'Etat européens appellent à la libération immédiate du Président Bah Ndaw et du Premier Ministre Moctar Ouane. Des sanctions seront adoptées contre ceux qui se mettent en travers de la transition", a réagi Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, sur Twitter mardi.

De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit lundi soir "profondément préoccupé" par la détention des dirigeants maliens.

"J'appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. Mon représentant spécial travaille avec la Cédéao, l'UA et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours", a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

Le département d'État américain a également publié une déclaration appelant à leur libération.

Ces arrestations pourraient exacerber les tensions dans le pays d'Afrique de l'Ouest, où des groupes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique (EI) contrôlent de larges portions du nord désertique.

L'instabilité politique et les combats armés ont compliqué les efforts des puissances occidentales et des pays voisins en vue d'une sortie de crise, contribuant à alimenter l'insécurité dans la région.

"Nous suivons avec attention les événements et restons engagés en appui à la transition. Nous appelons au calme et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre. Ceux qui les détiennent devront répondre de leurs actes", a déclaré la Minusma lundi sur Twitter.

Bah Ndaw et Moctar Ouane ont semble-t-il rejeté le contrôle de l'armée sur un certain nombre de portefeuilles clé dont ceux de la défense et de la sécurité.

Deux sources ont déclaré à Reuters que les militaires réagissaient à ce remaniement ministériel, bien que leur objectif final ne soit pas clair.

(David Lewis, Paul Lorgerie et Tiemoko Diallo; version française Gwénaëlle Barzic, Jean Terzian et Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)