Mali : Macron condamne la suspension de RFI et France24

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré jeudi condamner "avec la plus grande fermeté" la suspension de la diffusion de la radio RFI et de la chaîne de télévision France24 au Mali qui témoigne, selon lui, d'une "course en avant vers le pire" de la part de la junte militaire au pouvoir à Bamako.

"Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que portent le peuple malien et le Mali depuis son indépendance", a dit le président français au cours d'une conférence de presse de présentation de son programme pour l'élection présidentielle du mois prochain en France.

"Elle est le signe d'une course en avant vers le pire", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)