Mali : La junte au pouvoir annonce le report de l'élection présidentielle prévue en février

Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - La junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé lundi dans un communiqué que l'éléction présidentielle prévue en février subirait "un léger report, pour des raisons techniques". Le texte évoque le besoin de prendre en compte "de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale", dont l'augmentation de la période d'entre deux tours, ou encore "la gestion de la 'prise en otage' de la Base de données du Recensement Administratif à Vocation d'état civil (RAVEC) par le prestataire IDEMIA, une société française". "Le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'il décide d'organiser, exclusivement, l'élection présidentielle, pour sortir de la transition", précise le communiqué. La junte, au pouvoir après deux coups d'Etat successifs en 2020 et 2021, s'était engagé auprès de la Cédéao, le bloc régional des Etats d'Afrique de l'Ouest, à réussir la transition démocratique d'ici mars 2024. Une nouvelle consitution ouvrant la voie à l'organisation d'une élection présidentielle a été adoptée par référendum en juin. (Tiemoko Diallo, rédigé par Edward McAllister; version française Victor Goury-Laffont)