Mali: Guterres demande au Conseil de sécurité de renforcer la Minusma

par Paul Lorgerie

BAMAKO (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de sécurité d'augmenter les effectifs de la Minusma, la mission de l'Onu au Mali, en réponse à la violence croissante des groupes djihadistes, montre un document consulté par Reuters.

Antonio Guterres demande, dans un rapport au Conseil daté du 15 juillet qui n'a pas encore été rendu public, de renforcer la mission de plus de 2.000 soldats et policiers et de porter au total à 17.278 le nombre de personnels en uniforme de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), ce qui serait un nombre record depuis la création de cette mission en 2013.

Antonio Guterres justifie sa demande en déclarant que ces renforts permettraient de mieux protéger les populations civiles dans le centre du Mali contre la violence croissante des groupes armés et d'encourager le processus de paix dans le nord du pays.

Le secrétaire général de l'Onu propose d'envoyer 1.730 soldats et 339 policiers en renfort et de créer trois unités de réaction rapide, comprenant 750 membres au total, ainsi que trois unités d'hélicoptères comprenant 260 membres.

Dans le centre du Mali, l'épicentre du conflit depuis ces dernières années, ces troupes additionnelles permettraient de mettre en place des bases opérationnelles avancées "afin d'étendre la portée et la mobilité de la Mission", dit-il.

Antonio Guterres souligne toutefois que ce projet ne pourra être couronné de succès que s'il s'accompagne de nouveaux efforts de la part des autorités maliennes pour renforcer la sécurité et améliorer le fonctionnement du gouvernement.

Ce rapport intervient dans un contexte délicat pour les forces maliennes, qui se retirent progressivement de certains théâtres d'affrontements, et alors que la France, ancienne puissance coloniale, a annoncé la fin de l'opération Barkhane et le redéploiement dans les prochaines semaines de ses forces engagées au Sahel.

L'armée française va fermer d'ici au début de l'année 2022 ses bases dans le nord du Mali, notamment celles de Kidal, Tessalit et Tombouctou, et transférer le commandement opérationnel des forces françaises de Gao, QG malien de la force Barkhane, à Niamey, la capitale du Niger, a annoncé la semaine dernière Emmanuel Macron.

Le Mali est en outre plongé dans l'incertitude politique depuis que des militaires emmenés par Assimi Goïta ont mené un coup d'Etat en mai dernier, le second en neuf mois.

