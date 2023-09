Mali : Des attaques dans le nord-est font plus de 60 morts

Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - Au moins 49 civils et 15 militaires ont été tués dans deux attaques menées jeudi par des insurgés islamistes contre un camp militaire et une embarcation dans le nord-est du pays, a rapporté le gouvernement intérimaire. Les assaillants ont pris pour cible une embarcation permettant aux civils de relier les villes de Gao et Mopti à travers les plaines inondées lors de la saison des pluies. Ils ont aussi attaqué un camp militaire se trouvant dans la région de Gao. D'après le communiqué gouvernemental, une cinquantaine d'insurgés ont été tués par les forces de sécurité. Le gouvernement a déclaré que des insurgés d'une branche ouest-africaine d'Al-Qaïda, appelée Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), avaient revendiqué les attaques, ce que Reuters n'a pas pu confirmer dans l'immédiat. Trois journées de deuil national ont été décrétées. Le bateau attaqué partait de la ville de Gao lorsqu'il a été touché. L'opérateur transporte habituellement des résidents et des fournitures sur ses bateaux, mais un habitant de Gao et un responsable local, qui n'ont pas souhaité être nommés pour des raisons de sécurité, ont déclaré vendredi que le bateau avait également transporté du personnel militaire avant l'attaque de jeudi. "Nous pensions que si les djihadistes apprenaient qu'il y avait des soldats à bord, ils attaqueraient, et c'est ce qui s'est passé", a déclaré l'habitant à Reuters. Les attaques se sont aggravées au Mali depuis que les militaires ont pris le pouvoir par deux coups d'État en 2020 et 2021. L'attaque de la base militaire s'est produite à environ 230 km au nord de Gao, une ville qui, depuis des années, fait l'objet de violents assauts. "À Gao, l'anxiété des habitants est palpable alors que les menaces d'attaques se multiplient. Certaines familles nomades ont quitté la ville récemment, ce qui est un signe que quelque chose se trame", a déclaré le résident. (Reportage Tiemoko Diallo; version française Jean Terzian et Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)