Mali : Au moins neuf morts dans des attaques à la bombe

BAMAKO, 22 avril (Reuters) - Au moins neuf civils ont été tués dans trois attaques à la bombe dans la ville de Sévaré dans le centre du Mali, a indiqué à Reuters le porte-parole du gouverneur local. "L'explosion a détruit environ 20 maisons dans le quartier. Il y a au total neuf morts et une soixantaine de blessés, tous des civils", a déclaré Yacouba Maiga joint au téléphone. Plus tôt dans la journée de samedi, le gouvernement malien avait indiqué dans un communiqué lu à la télévision nationale, qu'une "attaque terroriste" avait été contrée par l'armée à Sévaré. "Trois véhicules remplis d'explosifs ont été détruits par des tirs de drones de l'armée", précise le communiqué. Les attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. (Reportage Tiemoko Diallo, version française Matthieu Protard)