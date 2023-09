Mali : Attaques meurtrières dans le nord-est parmi les civils

BAMAKO, 8 septembre (Reuters) - Au moins 49 civils et 15 militaires ont été tués dans deux attaques menées jeudi par des insurgés islamistes contre un camp militaire et une embarcation dans le nord-est du pays, a rapporté le gouvernement intérimaire dans un communiqué lu à la télévision, ajoutant qu'il y avait aussi de nombreux blessés. Les assaillants ont pris pour cible une embarcation permettant aux civils de relier les villes de Gao et Mopti à travers les plaines inondées lors de la saison des pluies. Ils ont aussi attaqué un camp militaire se trouvant dans la région de Gao. D'après le communiqué gouvernemental, une cinquantaine d'insurgés ont été tués par les forces de sécurité. Trois journées de deuil national ont été décrétées. (Reportage Tiemoko Diallo; version française Jean Terzian)