Majchrzak et Mager filent en quarts

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après avoir éliminé le Français Adrian Mannarino au premier tour, Gianluca Mager s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Sofia en battant Miomir Kecmanovic 7-6(3) 6-3 en 1h40. Plus tranchant au service et plus solide au fond de court, l'Italien a parfaitement manœuvré le jeune Serbe qui a commis trop de fautes directes. Le Transalpin de 26 ans pourrait affronter Gaël Monfils dans deux jours, si le joueur tricolore l'emporte demain face à Ilya Ivashka. Dans l'autre partie de tableau, le lucky loser Kamil Majchrzak a profité d'un deuxième tour abordable contre le modeste qualifié bulgare Dimitar Kuzmanov 7-5 6-1 pour s'inviter également en quarts. Le Polonais attend le vainqueur du duel 100% serbe entre Filip Krajinovic et Laslo Djere. Les autres résultats de la journée : Duckworth bat Ruusuvuori 3-6 6-4 6-4 ; Marchenko bat Seppi 6-4 6-2 ; Ivashka bat Andujar 6-4 6-3 ; Krajinovic bat Lazarov 6-0 6-3.